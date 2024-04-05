Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Астрофизики описали микроскопические черные дыры, заражающие звезды

MNRAS: крошечные черные дыры могут проникать в звезды и пожирать их изнутри

close
100%
Carl Knox, ARC Centre of Excellence for Gravitational Wave Discovery (OzGrav)

Бельгийские астрофизики из Брюссельского свободного университета изучили влияние так называемых первичных черных дыр (ПЧД) на формирование звезд и темную материю. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Темная материя представляет собой теоретически существующее невидимое вещество, составляющее около 85% массы Вселенной. Она никак не взаимодействует с обычной материей и до сих пор не была обнаружена. Одна из существующих теорий гласит, что темная материя состоит из первичных черных дыр.

Обычно черные дыры образуются при коллапсе массивных звезд. Однако астрофизики считают, что в первые секунды после Большого взрыва во Вселенной образовалось множество ПЧД — крошечных и чрезвычайно плотных областей материи. Их масса может варьироваться от массы пылинки до массы Солнца.

Согласно новому исследованию, ПЧД размером не больше капли тумана и массой крупного астероида способны проникать внутрь молодых звезд и оставаться там. Такая компактная черная дыра начинается питаться водородом, постепенно пожирая светило изнутри.

По словам ученых, такая теория служит хорошим объяснением существования темной материи, поскольку зараженные ПЧД звезды в итоге превращаются в почти невидимые черные дыры.

Исследователи считают, что подобные объекты нужно искать в ультратусклых карликовых галактиках.

Ранее астрономы открыли чрезвычайно легкую и тусклую микрогалактику, состоящую всего из 60 звезд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами