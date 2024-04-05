Астрофизики описали микроскопические черные дыры, заражающие звезды

Бельгийские астрофизики из Брюссельского свободного университета изучили влияние так называемых первичных черных дыр (ПЧД) на формирование звезд и темную материю. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Темная материя представляет собой теоретически существующее невидимое вещество, составляющее около 85% массы Вселенной. Она никак не взаимодействует с обычной материей и до сих пор не была обнаружена. Одна из существующих теорий гласит, что темная материя состоит из первичных черных дыр.

Обычно черные дыры образуются при коллапсе массивных звезд. Однако астрофизики считают, что в первые секунды после Большого взрыва во Вселенной образовалось множество ПЧД — крошечных и чрезвычайно плотных областей материи. Их масса может варьироваться от массы пылинки до массы Солнца.

Согласно новому исследованию, ПЧД размером не больше капли тумана и массой крупного астероида способны проникать внутрь молодых звезд и оставаться там. Такая компактная черная дыра начинается питаться водородом, постепенно пожирая светило изнутри.

По словам ученых, такая теория служит хорошим объяснением существования темной материи, поскольку зараженные ПЧД звезды в итоге превращаются в почти невидимые черные дыры.

Исследователи считают, что подобные объекты нужно искать в ультратусклых карликовых галактиках.

Ранее астрономы открыли чрезвычайно легкую и тусклую микрогалактику, состоящую всего из 60 звезд.