Стало известно, что за 40 лет мозг человека заметно вырос в размерах

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Дэвисе и других научных учреждений установили, что в XX веке за 40 лет произошло увеличение размеров человеческого мозга. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Neurology.

В своей работе ученые использовали данные Фрамингемского исследования сердца, которое стартовало в 1948 году. Проект собирал информацию не только о состоянии сердечно-сосудистой системы участников, но и их мозге, охватив три поколения американцев.

Выборка исследования включала 3226 человек, родившихся с 1930-х по 1970-е годы.

Как показал анализ данных, за 40 лет объем мозга в среднем увеличился на 6,6%, а площадь его поверхности — на 15%.

Нейробиологи отметили, что наряду с ростом объема и площади, толщина коры мозга снизилась, что указывает на изменение его архитектуры.

Результаты намекают на возможность увеличения резерва мозга. Мозговой резерв — это способность мозга переносить патологические повреждения, вызванные старением или болезнью, без проявления видимых симптомов снижения когнитивных функций.

Ученые полагают, что рост мозга позволит людям лучше противостоять различным формам деменции, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее исследователи выяснили, что перенесенный в молодости стресс повышает риск развития деменции в старости.