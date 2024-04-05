Врач: клещи уже активны, и их нельзя мазать маслом для извлечения из кожи

При укусе клеща нужно как можно скорее обратиться к врачу. Если возможности нет, то удалить его можно самостоятельно, однако использовать для этого масло нельзя. Об этом «Известиям» рассказала врач-эпидемиолог «Инвитро» Дарья Тихонова.

Перед удалением клеща лучше вымыть руки с мылом и водой и надеть резиновые перчатки. Затем его нужно захватить пинцетом или обернутыми марлей пальцами как можно ближе к основанию хоботка. Тело клеща нужно повернуть строго перпендикулярно поверхности укуса и извлечь, а место укуса обработать антисептиком. Затем извлекающий должен вымыть руки с мылом.

«Если осталась головка или хоботок клеща, обработайте область укуса йодом и дайте ей зажить естественным путем. Не используйте масло, бензин или другие жидкости для смазывания места укуса или самого клеща и не давите на него, чтобы избежать инфицирования», — рассказала Тихонова.

Тело клеща в контейнере следует отвезти в в лабораторию для анализа на инфекции. В течение нескольких недель нужно внимательно следить за самочувствием и местом укуса. Защититься вакцинацией можно только от энцефалита, но клещи переносят и другие инфекции: болезнь Лайма (боррелиоз), анаплазмоз и эрлихиоз, туляремию и бабезиоз.

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