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Назван фактор риска болезней почек у мужчин

Scientific Reports: отцы реже бездетных мужчин страдают от проблем с почками

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У бездетных мужчин чаще наблюдаются нарушения работы почек. Это показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали данные 5,5 тысяч бездетных мужчин и шести тысяч отцов. Бездетные с большей вероятностью страдали от низкой скорости клубочковой фильтрации и протеинурии (наличия белка в моче) — признаков сниженной функции почек. Результат не зависел от возраста, социально-экономического статуса или традиционных факторов риска болезней почек (гипертонии, диабета и метаболического синдрома).

Результаты означают, что мужчины с проблемами с зачатием могут нуждаться в регулярной оценке работы почек. Также они согласуются с выводами других исследований, которые обнаружили связь между бесплодием и повышенным риском различных заболеваний.

До этого ученые нашли новый способ проверки простаты на рак. Для этого они предложили рассчитывать показатель на основе данных анализа крови и МРТ. Его значения покажут, нужна ли мужчине биопсия.

Ранее ученые назвали опасность общения пожилых с маленькими детьми.

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