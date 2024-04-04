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Ученые выяснили, что лягушки отбиваются от хищников ультразвуком

Acta Ethologica: амфибии отпугивают врагов пронзительным ультразвуковым воплем

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Christoph Liedtke

Бразильские биологи из Государственного университета Кампинас в Сан-Паулу впервые описали, как амфибии в Южной Америке используют ультразвук для защиты от хищников. Исследование опубликовано в научном журнале Acta Ethologica.

Специалисты наблюдали эту особенность на примере лесной лягушки Haddadus binotatus, эндемичной для бразильских джунглей. Издавая сигнал бедствия, земноводное широко открывает рот и запрокидывает голову, а затем испускает вопль на частоте до 44 кГц. Это вдвое выше порога слышимости человека, составляющего 20 кГц.

По мнению ученых, ультразвуковой крик должен отпугивать большинство врагов амфибий и предупреждать сородичей об опасности.

В ходе дальнейших изысканий исследователи выяснили, что к такому же приему прибегают большеголовые лягушки Хенселя и другие земноводные.

Биологи намерены выяснить, какие животные особенно восприимчивы к ультразвуковым крикам лягушек. Согласно одной из теорий, высокочастотный звук может привлекать естественных врагов хищников, которые охотятся на амфибий. Например, завидев змею, животное может таким образом позвать на помощь сову, которая с большей вероятностью набросится на рептилию, чем на амфибию.

Ранее ученые нашли способ положить конец грибковой пандемии, уничтожившей 500 видов лягушек и жаб.

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