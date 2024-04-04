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Найден препарат, выводящий из организма токсичные «вечные химикаты»

EnvInt: снижающее уровень холестерина лекарство оказалось эффективно против ПФАС

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Depositphotos

Датские ученые из Университетского госпиталя в городе Хольбек выяснили, что препарат для снижения уровня холестерина холестирамин способен удалять из крови человека токсичные пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), также известные как «вечные химикаты». Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

ПФАС обладают высокой устойчивостью к разложению и могут оставаться в окружающей среде в течение длительного времени, в связи с чем их и называют «вечными». Они используются в различных продуктах, таких как одежда, упаковка пищевых продуктов, пена для пожаротушения и другие.

Согласно результатам исследований, ПФАС способны накапливаться в почве, воде и живых организмах, вызывая различные проблемы со здоровьем, включая нарушения развития у младенцев и рак почек.

В новом эксперименте приняли участие 45 человек. Они получали холестирамин в течение 12 недель дозами по четыре грамма трижды в день. По истечение трех месяцев добровольцы сдали анализы, показавшие, что концентрация наиболее распространенных разновидностей ПФАС в сыворотке их крови снизилась в диапазоне от 15% до 60% в зависимости от типа соединения.

Ученые подчеркнули, что их открытие особенно важно для женщин репродуктивного возраста, поскольку ПФАС известны своими негативными эффектами на организмы плода и матери во время беременности.

Ранее исследователи разработали новый метод очистки воды от «вечных химикатов».

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