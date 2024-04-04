Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как одиночество влияет на женский аппетит

JAMA: у одиноких женщин активизируются области мозга, связанные с тягой к еде

close
100%
Freepik.com

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что у женщин, которые считают себя одинокими, наблюдается повышенная активность областей мозга, связанных с тягой к вредной пище. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые пригласили к участию в исследовании 93 женщины и попросили их сообщить, чувствуют ли они себя одинокими и изолированными от общества. Затем участниц разделили их на две группы в зависимости от тяжести ощущаемого одиночества. После этого женщинам показали изображения разнообразных блюд, которые чередовались с фотографиями, на которых еды не было. Во время исследования мозговая активность испытуемых регистрировалась с помощью магнитно-резонансной томографии.

Оказалось, что женщины, которые считали себя одинокими, демонстрировали повышенную активность мозга в областях, связанных с тягой к сладким продуктам и нездоровой пище. Всплески такой активности ученые зафиксировали во время просмотра участницами изображений жирных, калорийных и богатых углеводами блюд.

Ученые отметили, что необоснованное, на первый взгляд, усиление аппетита может говорить о связанной с одиночеством тревоге или депрессии. Для преодоления нездоровой тяги к вредной еде исследователи порекомендовали поработать над укреплением психического здоровья.

Ранее высокий уровень сахара в крови связали с тревогой и депрессией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами