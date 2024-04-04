Стало известно, как одиночество влияет на женский аппетит

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что у женщин, которые считают себя одинокими, наблюдается повышенная активность областей мозга, связанных с тягой к вредной пище. Результаты исследования опубликованы в JAMA Network Open.

Ученые пригласили к участию в исследовании 93 женщины и попросили их сообщить, чувствуют ли они себя одинокими и изолированными от общества. Затем участниц разделили их на две группы в зависимости от тяжести ощущаемого одиночества. После этого женщинам показали изображения разнообразных блюд, которые чередовались с фотографиями, на которых еды не было. Во время исследования мозговая активность испытуемых регистрировалась с помощью магнитно-резонансной томографии.

Оказалось, что женщины, которые считали себя одинокими, демонстрировали повышенную активность мозга в областях, связанных с тягой к сладким продуктам и нездоровой пище. Всплески такой активности ученые зафиксировали во время просмотра участницами изображений жирных, калорийных и богатых углеводами блюд.

Ученые отметили, что необоснованное, на первый взгляд, усиление аппетита может говорить о связанной с одиночеством тревоге или депрессии. Для преодоления нездоровой тяги к вредной еде исследователи порекомендовали поработать над укреплением психического здоровья.

Ранее высокий уровень сахара в крови связали с тревогой и депрессией.