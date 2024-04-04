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Ученые выяснили, что изменение климата повлияло на терроризм

JASR: участившиеся погодные бедствия вынуждают экстремистов искать новые убежища

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Австралийские ученые из Университета Аделаиды обнаружили, что меняющийся климат повлиял на деятельность экстремистских и террористических группировок в Индии. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Applied Security Research (JASR).

В рамках исследования эксперты изучили данные о террористической активности в Индии с 1998 по 2017 год. За этот период в стране зарегистрировали 9096 преступлений, связанных с терроризмом.

Затем команда сравнила информацию о местах деятельности экстремистов с климатическими данными и обнаружила некоторые закономерности.

«Анализ показывает, что все проверенные климатологические переменные – температура, осадки и высота над уровнем моря – связаны с изменением моделей террористической деятельности. Некоторые из наиболее отдаленных районов перестали быть пригодны для проживания людей из-за климата, и это вынудило мигрировать базировавшиеся там группировки экстремистов в другие места», — отметил ведущий автор работы, специалист по проблемам экстремизма Джаред Дмелло.

По словам ученых, их открытие поможет лучше понять связь между радикализацией определенных слоев общества и последствиями климатических изменений, приводящих к нехватке воды и продовольствия.

Ранее ученые предупредили о растущей угрозе всплеска политического насилия в США.

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