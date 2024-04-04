Найдены варианты генов, во много раз повышающие риск ожирения

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что носительство редких вариантов генов BSN и APBA1 может повышать риск развития ожирения вплоть до шести раз. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Исследователи использовали данные биобанка Великобритании, чтобы провести полноэкзомное секвенирование геномов более чем 500 тысяч человек. Анализ экзома (полноэкзомное секвенирование) — это молекулярно-генетическое исследование, которое позволяет расшифровать последовательность генов, кодирующих белки, и выявить патогенные (опасные) генетические варианты, которые были унаследованы от родителей или возникли случайно. Полученные данные ученые сопоставили с показателями индекса массы тела участников.

Оказалось, что носительство редких вариантов генов BSN и APBA1 коррелировало с повышением риска развития ожирения вплоть до шести раз. Кроме того, испытуемые с особыми варианты BSN и APBA1 в геноме были подвержены неалкогольной жировой болезни печени и сахарному диабету второго типа. По оценкам ученых, такие нежелательные мутации встречаются у одного человека из 6500.

Исследователи предположили, что особые варианты BSN и APBA1 значительно ухудшают контроль над аппетитом, что приводит к потреблению избыточного числа калорий и набору веса. По словам ученых, это открытие может поспособствовать разработке новых лекарств от ожирения в будущем.

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