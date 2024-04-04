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Ученые опровергли миф об антиоксидантах

Aging: даже мощный антиоксидант не защищает кости от истончения

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Shutterstock

Мощный антиоксидант не смог замедлить старение скелета у мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Краситель метиленовый синий в предыдущих экспериментах доказал свои исключительные антиоксидантные свойства. Он стимулирует работу митохондрий и снижает накопление активных форм кислорода, которые повреждают клетки.

В новом исследовании краситель вводили старым самкам мышей в течение 6-12 месяцев. В результате у мышей снизился окислительный стресс, связанный с активными формами кислорода. Однако это не повлияло на плотность их костей. Результаты означают, что даже мощные антиокисданты сами по себе не могут обеспечить защиту от старения скелета — актуальной проблемы для женщин после менопаузы, которые часто страдают остеопорозом и повышенным риском переломов.

До этого ученые выяснили, что хлорогеновая кислота из лекарства традиционной китайской медицины может укреплять кости пожилых крыс. В отличие от существующих препаратов, она не вызвала серьезных побочных эффектов и в будущем может стать альтернативой для тех, кто плохо переносит существующие лекарства.

Ранее ученые назвали опасность общения пожилых с маленькими детьми.

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