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Ученые нашли способ повысить эффективность сервисов для онлайн-знакомств

ISRE: исчезающие фото повысили количество совпадений в дейтинговых приложениях

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Tinder

Американские ученые из Университета Тулейна и других научных учреждений нашли способ сделать сервисы для онлайн-знакомств более эффективными и безопасными с помощью функции, позволяющей показывать отправленные фото ограниченное количество времени. Исследование опубликовано в научном журнале Information Systems Research (ISRE).

По словам специалистов, в последнее время люди стали терять доверие к дейтинговым сервисам из-за засилья в них мошенников, выдающих себя за других людей. В таких условиях пользователям не хочется делиться личной информацией с потенциальным партнером, даже если тот вызывает у него интерес.

Как показал эксперимент с использованием популярного в Китае приложения для знакомств, предоставление людям возможности отправлять исчезающие фото помогло преодолеть проблему холодного старта в общении, которая мешает вести честные разговоры, способные привести к более глубокой связи.

Ученые также установили, что функция временных фото не привела к увеличению объема отправки оскорбительных или непристойных файлов. По мнению специалистов, это связано с тем, что большинство пользователей данных сервисов хотят произвести хорошее впечатление на человека, с которым они могут вступить в близкие отношения.

Ранее ученые доказали, что сервисы онлайн-знакомств могут вызывать психологическую зависимость.

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