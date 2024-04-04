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Стало известно, чем грозит работа по нестабильному графику в молодости

PLOS One: нестабильный график работы в юности провоцирует депрессию после 50 лет

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Shutterstock

Ученые из Нью-Йоркского университета обнаружили, что у людей с нестабильным графиком работы в начале карьеры чаще проявляются признаки депрессии и бессонницы после 50 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

В ходе исследования ученые оценили прочность психического и физического здоровья более чем семи тысяч человек старше 50 лет. Также исследователи собрали информацию о карьере участников и графике их работы на протяжение всей трудовой жизни.

Ученые зафиксировали, что около четверти участников исследования в молодости (26%) работали стабильно по стандартному графику. Еще треть испытуемых (35%) трудились в соотвествии с аналогичным графиком большую часть времени. Другие 17% в возрасте 20 лет также затрачивали на работу восемь часов пять дней в неделю, а затем перешли на нестандартный график (а также работали в ночные и вечерние часы). 12% добровольцев в юности трудились в обычном режиме, а позже — нестандартно по количеству часов.

Оказалось, что люди, чья карьера в молодости характеризовалась нестабильным графиком работы, чаще демонстрировали признаки депрессии и бессонницы в возрасте 50 лет и старше. Сильнее всего негативные последствия для здоровья проявлялись у тех, кто начал работать в соответствии с нестандартным графиком в 30 лет.

Ранее ученые доказали, что стресс в молодости повышает риск деменции.

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