Скумбрия и сельдь оказались полезнее лосося

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу (род рыб семейства тресковых) содержат больше витамина В12, железа и омега-3, чем лосось. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Food.

В ходе исследования ученые оценили содержание питательных веществ в мелкой дикой рыбе и лососе. Они обнаружили, что шесть из девяти важнейших для здоровья пищевых компонентов (кальций, йод, железо, омега-3, витамин В12 и витамин А) содержатся в анчоусах, атлантической сельди, скумбрии, кильке и путассу в больше концентрации, чем в лососе.

Исследователи уточнили, что в филе дикой рыбы было более чем в пять раз больше кальция, чем в филе лосося, а концентрация йода — в четыре раза выше. Количество витамина D в дикой рыбе и лососе было примерно одинаковым. Тем не менее в лососе было больше селена и цинка, которые способствую укреплению иммунной функции.

Также подчеркивается, что рыбу и морепродукты важно сочетать с другими типами пищи (такими как свежие фрукты, овощи и цельные злаки) для получения максимальной пользы.

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