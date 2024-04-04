Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Выявлен механизм «старения» иммунной системы

The Conversation: возрастные изменения в микробиоме кишечника снижают иммунитет

close
100%
Shutterstock

Возрастные изменения в составе и разнообразии микроорганизмов в кишечнике и следующее за этим воспаление приводит к снижению иммунных реакций и «старению» иммунной системы . Об этом изданию The Conversation рассказала Нарвин Джанду, преподаватель биологии в университете Ватерлоо (Канада).

Джанду объяснила, что кишечный микробиом — это совокупность микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте. Микробиом способствует поддержанию стабильной внутренней среды в организме при столкновении с внешними изменениями. Это явление известно как гомеостаз. Кишечный микробиом поддерживает гомеостаз различными способами, например, тонизируя иммунную систему и расщепляя пищевые волокна до короткоцепочечных жирных кислот для укрепления стенок кишечника.

В норме кишечный микробиом и иммунная система работают в тесном взаимодействии. Микроорганизмы в кишечнике посылают сигналы, которые обнаруживаются иммунными сенсорами. Это позволяет иммунной системе регулировать количество полезных бактерий в кишечнике, помогая поддерживать иммунный гомеостаз. Благодаря этому взаимодействию адаптивная иммунная система также получает стимулы от вредных веществ, называемых антигенами, которые запускают иммунную реакцию.

Однако с возрастом состав и баланс микроорганизмов в кишечнике меняются. Это приводит к возникновению микробного дисбактериоза, что означает уменьшение количества полезных бактерий в кишечнике наряду с увеличением количества воспалительных. Воспаление вызывает сбои в работе иммунной системы и делает человека уязвимым к различным заболеваниям.

Помимо дисбаланса микроорганизмов в кишечнике, воспаление и ухудшение иммунной функции поддерживается несколькими факторами. К ним относятся психологический стресс, гиподинамия, неправильное питание и хронические инфекции.

Ранее был найден новый способ «омоложения» иммунной системы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами