Выявлен механизм «старения» иммунной системы

Возрастные изменения в составе и разнообразии микроорганизмов в кишечнике и следующее за этим воспаление приводит к снижению иммунных реакций и «старению» иммунной системы . Об этом изданию The Conversation рассказала Нарвин Джанду, преподаватель биологии в университете Ватерлоо (Канада).

Джанду объяснила, что кишечный микробиом — это совокупность микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте. Микробиом способствует поддержанию стабильной внутренней среды в организме при столкновении с внешними изменениями. Это явление известно как гомеостаз. Кишечный микробиом поддерживает гомеостаз различными способами, например, тонизируя иммунную систему и расщепляя пищевые волокна до короткоцепочечных жирных кислот для укрепления стенок кишечника.

В норме кишечный микробиом и иммунная система работают в тесном взаимодействии. Микроорганизмы в кишечнике посылают сигналы, которые обнаруживаются иммунными сенсорами. Это позволяет иммунной системе регулировать количество полезных бактерий в кишечнике, помогая поддерживать иммунный гомеостаз. Благодаря этому взаимодействию адаптивная иммунная система также получает стимулы от вредных веществ, называемых антигенами, которые запускают иммунную реакцию.

Однако с возрастом состав и баланс микроорганизмов в кишечнике меняются. Это приводит к возникновению микробного дисбактериоза, что означает уменьшение количества полезных бактерий в кишечнике наряду с увеличением количества воспалительных. Воспаление вызывает сбои в работе иммунной системы и делает человека уязвимым к различным заболеваниям.

Помимо дисбаланса микроорганизмов в кишечнике, воспаление и ухудшение иммунной функции поддерживается несколькими факторами. К ним относятся психологический стресс, гиподинамия, неправильное питание и хронические инфекции.

Ранее был найден новый способ «омоложения» иммунной системы.