Высокий уровень сахара в крови связали с тревогой и депрессией

Высокие уровни глюкозы и триглицеридов и низкие — липопротеинов высокой плотности в крови коррелируют с повышенной вероятностью развития депрессии, тревоги и стрессовых расстройств. К таким выводам пришли ученые из Каролинского института в Швеции в составе международного научного коллектива. Результатами исследования они поделились в JAMA Network Open.

В ходе исследования ученые измерили уровни глюкозы, триглицеридов (жиров, которые являются основным источником энергии для организма) и «хорошего холестерина» (липопротеинов высокой плотности) в крови 211200 участников. После этого начался период наблюдения за испытуемыми, который длился более 20 лет.

По завершении этапа наблюдения исследователи собрали информацию о психическом здоровье участников. Отмечается, что за это время у 16256 испытуемых были диагностированы депрессия, тревога или расстройства, связанные со стрессом. Оказалось, что низкий уровень «хорошего холестерина» в крови в совокупности с повышенной концентрацией триглицеридов и сахара коррелировал с повышенным риском развития этих психических патологий как у мужчин, так и у женщин.

По словам ученых, нарушения метаболической регуляции увеличивают вероятность развития распространенных психических расстройств. Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, могут ли более ранние вмешательства (например, диетические и медикаментозные) нейтрализовать такую взаимосвязь.

Ранее было названо опасное последствие усиления тревоги и депрессии.