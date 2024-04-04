Особые кишечные бактерии снижают риск болезней сердца, выяснили ученые

Ученые из института Броуда и Гарвардского университета (оба в США) обнаружили, что большее число особых бактерий Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes в кишечнике способствует снижению уровня холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Команда исследователей проанализировала метаболиты и микробные геномы более чем 1400 участников Framingham Heart Study. Это крупный американский исследовательский проект, посвященный факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые стремились выяснить, какие изменения в микробиоме кишечника коррелируют с лучшей функцией сердца и сосудов.

Результаты показали, что люди с большим числом бактерий Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes в кишечнике демонстрировали улучшенный метаболизм холестерина. Oscillibacter и Еubacterium coprostanoligenes способны превращать холестерин в промежуточные продукты, которые затем могут быть расщеплены другими бактериями и выведены из организма.

Снижение концентрации холестерина связывают с защитой от атеросклероза — хронического заболевания, при котором в просвете артериальных сосудов образуются бляшки. Атеросклероз поражает стенки сосудов, снижая их эластичность и создавая препятствие на пути движения тока крови. Вследствие этого происходит нарушение кровоснабжения внутренних органов и развивается гипертония. Отрыв атеросклеротической бляшки грозит такими опасными состояниями, как инфаркт миокарда или инсульт.

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