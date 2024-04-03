Стало известно, какое питание повышает подвижность интеллекта

Ученые из Уорикского университета в Великобритании обнаружили, что сбалансированное питание без «перекосов» у сторону белков, жиров или углеводов повышает подвижность интеллекта и скорость обработки информации, а также улучшает память и исполнительные функции (гибкое мышление и самоконтроль). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Mental Health.

В ходе исследования ученые проанализировали уровни потребления овощей, фруктов, рыбы, мяса, сыра, хлопьев, красного вина, крепких спиртных напитков и хлеба 181990 участниками. После получения информации о пищевых привычках исследователи разделили участников на группы в зависимости от приверженности низкоуглеводным и белковым диетам, а также вегетарианству и веганству. Затем ученые попросили испытуемых пройти обследования для оценки состояния когнитивного и психического здоровья.

Оказалось, что сбалансированное питание (без отказа от жиров, углеводов, продуктов животного происхождения и избытка белка) способствовало подвижности интеллекта (умению справляться с новыми задачами и трудностями), увеличению скорости обработки информации, а также улучшению памяти, самоконтроля и гибкости мышления.

Кроме того, у людей, питающихся сбалансированно, был увеличен объем серого вещества головного мозга. Отмечается, что увеличение объема серого вещества в гиппокампе связано с более низким риском развития деменции и депрессивного расстройства, а также улучшенной работой нейронов.

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