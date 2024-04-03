Врач рассказал, как дефицит железа может мешать похудению

Перед похудением следует найти причину набора веса, пройти обучение или обратиться к диетологу для составления рациона. Об этом радио Sputnik рассказал диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов.

Чтобы похудеть, нужно составить рацион. А для этого важно понимать, сколько калорий, белков, жиров и углеводов требуется в день. Рекомендуется пройти какую-либо обучающую программу для снижения веса, а здоровым людям с небольшим избытков веса можно обратиться к грамотному тренеру и нутрициологу.

«Если какие-то заболевания или выраженный избыточный вес есть, советую обращаться к врачам, которые работают с избыточной массой тела. Некоторым требуется консультация психотерапевта или психолога», – объяснил Семирядов.

Также врач отметил, что дефицит железа, магния или других веществ приводит к постоянной усталости. Похудеть при этом сложно, так как не будет сил для регулярной физической активности. Стресс может повышать аппетит и также не давать похудеть. Важно начать сброс веса с определения первопричины его избытка, подчеркнул врач.

Ранее врач рассказала, от каких жиров нельзя отказываться.