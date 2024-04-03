проект

>

Врач рассказал, как дефицит железа может мешать похудению

Диетолог Семирядов: усталость из-за дефицита железа может не дать похудеть

close
100%
Shutterstock

Перед похудением следует найти причину набора веса, пройти обучение или обратиться к диетологу для составления рациона. Об этом радио Sputnik рассказал диетолог, врач превентивной медицины Дмитрий Семирядов.

Чтобы похудеть, нужно составить рацион. А для этого важно понимать, сколько калорий, белков, жиров и углеводов требуется в день. Рекомендуется пройти какую-либо обучающую программу для снижения веса, а здоровым людям с небольшим избытков веса можно обратиться к грамотному тренеру и нутрициологу.

«Если какие-то заболевания или выраженный избыточный вес есть, советую обращаться к врачам, которые работают с избыточной массой тела. Некоторым требуется консультация психотерапевта или психолога», – объяснил Семирядов.

Также врач отметил, что дефицит железа, магния или других веществ приводит к постоянной усталости. Похудеть при этом сложно, так как не будет сил для регулярной физической активности. Стресс может повышать аппетит и также не давать похудеть. Важно начать сброс веса с определения первопричины его избытка, подчеркнул врач.

Ранее врач рассказала, от каких жиров нельзя отказываться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами