Создано новое лекарство для полного восстановления слуха

Ученые из немецкой исследовательской и медицинской организации AudioCure Pharma создали новый препарат AC102, который почти полностью восстанавливает слух, потерянный вследствие сильного шумового воздействия. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Потеря слуха, вызванная шумом, может произойти одномоментно (например, в результате внезапного воздействия сильной звуковой волны) или развиваться постепенно и необратимо. Ученые отметили, что внезапную потерю слуха часто лечат противовоспалительными кортикостероидными препаратами с недоказанным терапевтическим эффектом. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые создали и протестировали новое лекарство AC102.

AC102 представляет собой инъекционный препарат для однократного введения. Его эффективность была подтверждена учеными в ходе исследования на морских свинках. Терапия AC102 поспособствовала практически полному восстановлению слуха (потерянного вследствие сильного шумового воздействия) у подопытных животных.

Ученые объяснили, что AC102 воздействует на две основные причины внезапной потери слуха — предотвращает дисфункцию наружных волосковых сенсорных клеток (рецепторов слуховой системы) и защищает связи между нейронами и слуховым нервом. По словам исследователей, препарат обладает весомым терапевтическим потенциалом. В настоящее время его эффективность оценивается на добровольцах.

