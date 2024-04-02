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Найден новый способ «омоложения» иммунной системы

Nature: терапия особыми антителами восстанавливает иммунную систему

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Ученые из Стэнфордского университета в Калифорнии разработали новый метод «омоложения» иммунной системы с использованием антител, которые снижают уровень гемопоэтических стволовых клеток my-HSCs в организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи объяснили, что естественное «старение» иммунной системы характеризуется изменениями в стволовых клетках крови. Стволовые (или незрелые) клетки крови могут трансформироваться в другие типы клеток, служащие компонентами иммунной системы. В частности, о возрастном ухудшении иммунной функции свидетельствует большее количество гемопоэтических стволовых клеток (my-HSC) в организме и образование клеток миелоидного и лимфоидного происхождения (bal-HSC).

По словам исследователей, такой дисбаланс отражает снижение способности иммунных клеток бороться с инфекцией. Он также подпитывает хроническое воспаление, которое ускоряет старение и увеличивает риск связанных с ним заболеваний, таких как болезни сердца, рак и диабет второго типа.

В ходе исследования ученые ввели стареющим мышам специальные антитела, снижающие число my-HSC. В результате такого вмешательства в организме мышей повысились уровни CLPs, созревающих Т-клеток и В-лимфоцитов. Такие изменения свидетельствовали о приобретении изнашивающейся иммунной системой свойств молодой. Также антитела-блокаторы my-HSC способствовали снижению в организме мышей числа воспалительных миелоидных клеток.

Авторы исследования отметили, что люди, как и мыши, сталкиваются с повышением количества девиантных стволовых клеток с возрастом. Аналогичные методы терапии потенциально способны усилить иммунную функцию человека и снизить риск развития хронических воспалительных заболеваний в пожилом возрасте.

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