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Стало известно, какая диета укрепляет психическое здоровье

PsyRes: диета без углеводов улучшает состояние психики при шизофрении

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Shutterstock

Ученые из Стэнфордского медицинского университета обнаружили, что кетогенная диета (питание с минимальным количеством углеводов в рационе может улучшить психическое состояние людей с шизофренией и биполярным расстройством. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes).

В исследовании принял участие 21 взрослый доброволец с диагностированной шизофренией или биполярным расстройством. Также у участников были различные нарушения обмена веществ, такие как ожирение и лишний вес, резистентность к инсулину, гипертриглицеридемия (избыток триглицеридов в крови), дислипидемия (аномально высокое или низкое содержание липидов в организме) и нарушение толерантности к глюкозе (скрытый сахарный диабет).

Участников проинструктировали придерживаться кетогенной диеты, в соответствии с которой примерно 10% суточных калорий приходится на углеводы, 30% — на белки и 60% — на жиры. Исследовательская группа отслеживала корректность соблюдения диеты, еженедельно измеряя уровни кетонов в крови участников. Кетоны — это кислоты, вырабатываемые при расщеплении жиров вместо глюкозы для получения энергии. Также на протяжении всего эксперимента участники проходили различные психиатрические обследования.

По истечении срока диетического вмешательства ученые обнаружили, что у испытуемых снизилось кровяное давление, индекс массы тела, уровни триглицеридов и сахара в крови, а также показатели резистентности к инсулину. Кроме того, участники продемонстрировали клинически значимое ослабление симптомов шизофрении и биполярного расстройства. Также они сообщили о более высоком качестве сна и большей удовлетворенности жизнью.

Ранее были названы недооцененные продукты самой полезной диеты.

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