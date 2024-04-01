Ученые выяснили, как снизить риск утренних сердечных приступов

Ученые из Имперского колледжа Лондона и университета Брэдфорда в Великобритании обнаружили, что препарат под названием RU486 может снижать риск утренних сердечных приступов, вызванных естественным повышением уровня «гормона стресса» кортизола. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Исследователи объяснили, что сердечные приступы чаще случаются по утрам. Многие из них вызваны опасным для жизни состоянием, называемым желудочковой аритмией. Это нарушение сердечного ритма, вызванное аномальными электрическими сигналами в нижних отделах органа. Такие сбои мешают нормальной транспортировке крови к жизненно важным органам, тем самым повышая риск инфаркта.

Отмечается, что естественный утренний всплеск гормона кортизола является провокатором развития желудочковой аритмии и инфаркта у людей со слабым сердцем. Чтобы выяснить, как можно подавить опасную электрическую активность сердца, ученые протестировали на мышах препарат под названием RU486. Это лекарство уже используется для лечения синдрома Кушинга, для которого характерна выработка избыточного количества кортизола в организме.

Результаты показали, что после применения RU486 грызуны стали менее склонны к утренней аритмии вследствие способности препарата блокировать излишнюю продукцию гормона стресса. Сейчас ученые планируют выяснить, способен ли RU486 аналогичным образом снижать риск сердечных приступов у людей.

Ранее был найден способ повысить эффективность лекарств для здоровья сердца.