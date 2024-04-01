Найден новый способ лечения депрессии при раке

Сотрудники Лаборатории ультраструктурных исследований НИИ клинической и экспериментальной лимфологии – филиала ИЦиГ СО РАН (института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук) обнаружили, что воздействие карбоната лития на головной мозг лабораторных животных с опухолевым ростом предотвращает развитие у них тревоги и депрессии. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе института.

Известно, что депрессивные состояния являются частыми осложнениями у людей с онкологическими заболеваниями. В научной литературе есть данные о том, что депрессией страдает каждый десятый онкобольной. При этом расстройство развивается не только вследствие эмоциональных потрясений. Дело в том, что опухоли в процессе разрастания продуцируют различные биологические активные вещества, в том числе цитокины, которые могут влиять на структуру и функцию нейронов. В результате повреждения нервных клеток может пострадать когнитивная функция организма и развиться депрессия.

В ходе исследования ученые выяснили, что в мозге лабораторных мышей с раком (в префронтальной коре) снижается экспрессия нейротрофического фактора BDNF, необходимого для выживания и функции нейронов. Также животные демонстрировали снижение плотности синаптических везикул и синапсов (мест, которые отвечают за передачу нервного импульса). Поведенческие тесты показали, что животные по мере развития опухолей становились менее подвижными и более пассивными — у них проявлялись признаки тревожно-депрессивного поведения.

Введение карбоната лития (соли щелочного металла лития и угольной кислоты) оказало корригирующее действие как на поведение животных, так и на структуры нервных клеток префронтальной коры их головного мозга. Кроме того, в структуре нейронов активизировалась аутофагия — процесс удаления «клеточного мусора».

Ученые также отметили, что при воздействии карбоната лития в коре головного мозга животных увеличилось количество межнейронных синапсов и возросла концентрация нейротрофического фактора BDNF и интерлейкина-4, обладающего противовоспалительными свойствами.

По словам авторов исследования, полученные данные могут стать основой для разработки технологий нейропротективной терапии, направленной на устранение повреждений клеток мозга и облегчение симптомов депрессии. Отмечается, что препараты лития уже используются для лечения маниакальных фаз биполярного расстройства. Однако такие лекарства могут оказывать токсическое влияние на почки при повышении концентрации действующего вещества в организме.

В качестве альтернативы ученые рассматривают возможность создания препарата на основе цитрата лития. Он менее токсичен, чем карбонат лития, и лучше усваивается организмом.

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