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Названо вещество, защищающее от болезни Паркинсона

Cell Reports: пропионат подавляет нейродегенерацию при болезни Панкинсона

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Ученые из школы биологических наук при университете Гонконга обнаружили, что короткоцепочечная жирная кислота под названием пропионат останавливает нейродегенерацию при болезни Паркинсона путем регуляции передачи специфических сигналов между кишечником и мозгом. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Болезнь Паркинсона — это медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся замедленностью движений, дрожанием в покое и нарушением рефлексов. В основе болезни лежит поражение нервных клеток (нейронов) ствола головного мозга.

В своем исследовании ученые сосредоточились на изучении SCFA — классе бактериальных метаболитов, в число которых входят уксусная, пропионовая и масляная кислоты. Они вырабатываются кишечными бактериями в результате ферментации пищевых волокон. Исследователи также обнаружили, что у грызунов с болезнью Альцгйемера уровень пропионовой кислоты в организме снижен. Это позволило ученым предположить, что повышение уровня пропионата может подавлять нейродегенерацию.

В ходе эксперимента ученые увеличили концентрацию пропионата в организме подопытных грызунов путем исключения из их рациона витамина В12 (который вызывает распад пропионата) или с помощью пищевых добавок. Оказалось, что усиление выработки пропионата в кишечнике и восстановление экспрессии ключевых регуляторов метаболизма этого вещества значительно замедляло нейродегенерацию.

Авторы исследования предположили, что такой эффект обусловлен работой кишечно-мозговой оси. Это двусторонняя биохимическая передача сигналов, которая происходит между желудочно-кишечным трактом и центральной нервной системой.

Ученые подчеркнули, что пропионат, как и все SCFA, образуются в кишечнике в результате переработки клетчатки. Этими пищевыми волокнами богаты овощи и фрукты. По словам исследователей, увеличение доли растительных продуктов (семян, орехов, фруктов и овощей) в рационе также может оказывать благотворное влияние на здоровье мозга.

Ранее невролог рассказал, на сколько можно отсрочить развитие болезни Паркинсона.

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