Ученая рассказала, как томатный сок оздоравливает сосуды

Томатный сок помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Красный цвет томатов обусловлен природным красителем ликопином. Он обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения активными формами кислорода. Благодаря этому томатный сок способствует здоровью сердечно-сосудистой системы: повышает эластичность сосудов и снижает риск образования тромбов, уверена Лялина.

«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растет при любой термической обработке (больше всего его в вяленых помидорах», — объяснила биолог.

Кроме того, томатный сок обладает желчегонным и противовоспалительным свойствами. В день можно выпивать до двух стаканов, но лучше выбрать напитки, которые не содержат соли, сахара и консервантов.

Ранее 30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом.