Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученая рассказала, как томатный сок оздоравливает сосуды

Биолог Лялина: ликопин из томатного сока оздоравливает сосуды и сердце

close
100%
Depositphotos

Томатный сок помогает улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Об этом «Известиям» рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Красный цвет томатов обусловлен природным красителем ликопином. Он обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения активными формами кислорода. Благодаря этому томатный сок способствует здоровью сердечно-сосудистой системы: повышает эластичность сосудов и снижает риск образования тромбов, уверена Лялина.

«Больше всего ликопина в кожуре и переспелых помидорах. При приготовлении томатного сока (например, кипячении или стерилизации) часть витаминов разрушается, а вот количество ликопина, напротив, растет при любой термической обработке (больше всего его в вяленых помидорах», — объяснила биолог.

Кроме того, томатный сок обладает желчегонным и противовоспалительным свойствами. В день можно выпивать до двух стаканов, но лучше выбрать напитки, которые не содержат соли, сахара и консервантов.

Ранее 30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами