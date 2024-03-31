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Интервальное голодание поможет похудеть к лету, рассказала врач

Врач Гуреева: интервальное голодание помогает снизить аппетит и похудеть к лету

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Для похудения нужно создать дефицит калорий, достичь которого можно разными способами: контролем размера порций или ограничением времени приема пищи. Об этом сообщает «МедикФорум» со ссылкой на экспертов.

Обязательное условие похудения — дефицит калорий. Поможет в этом ограничение сладостей, жирной пищи и других высококалорийных продуктов, подчеркнула в беседе с «Медикфорум» эндокринолог Антонина Гуреева.

Некоторым может подойти интервальное голодание, но только после консультации с врачом. При этом типе питания время принятия пищи ограничивается временным окном, например, в 8 часов. В остальное время человек не ест. Другой вариант — нормальное питание пять дней в неделю и ограничение калорий два дня в неделю. Такой подход помогает некоторым людям контролировать аппетит и стимулирует потерю веса.

Чтобы похудеть к лету, нужно увеличить потребление белковых продуктов: мяса, птицы, рыбы, яиц, творога, бобовых продуктов. Также нужно добавить в рацион фрукты и овощи, богатые клетчаткой. Об этом «Российской газете» рассказал диетолог Дмитрий Семирядов.

Ранее врач назвала полезные жирные продукты.

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