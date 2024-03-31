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Укус клеща может спровоцировать шизофрению, заявила врач

Иммунолог Юнкерова: укус клеща может привести к эпилепсии или шизофрении

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Global Look Press

Клещевой энцефалит может привести к расстройствам психики и нервной системы, а также параличу. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-аллерголог, иммунолог Юлия Юнкерова.

«Опасность клещевого энцефалита в том, что в 90% случаев происходит инвалидизация. То есть это либо параличи, либо парезы. При сохранности двигательных функций могут быть эпилептические расстройства, то есть развитие эпилепсии, могут быть психиатрические расстройства вплоть до вторичной шизофрении», — рассказала врач.

Клещи начинают проявлять активность уже при пяти-семи градусах тепла. При этом у них отличное обоняние, и прячутся клещи не только в высокой траве, но и у нахоженных тропинок.

Существует методика пост-контактной профилактики клещевого энцефалита. Для этого в первые 72 часа после укуса вводят иммуноглобулин, но его эффективность составляет около 50%. Единственный способ защититься от клещевого энцефалита — пройти вакцинацию. Она существенно снижает риски тяжелого течения заболевания.

Ранее биолог предупредил о пробуждении клещей в Московском регионе.

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