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30% летальных исходов из-за болезней сердца связали с одним продуктом

Healthday: избыток соли в диете отвечает за 30% летальных исходов из-за сердца

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Unsplash

До 30% летальных исходов из-за сердечно-сосудистых заболеваний связаны с избыточным потреблением соли. Об этом сообщает Healthday.

Ученые из США проанализировали данные 64 тысяч пациентов в возрасте от 40 до 79 лет. Информация была собрана с 2002 по 2009 год. Среднее потребление натрия из соли составило 4,5 г/день. При этом 80% превысили рекомендованную дозу в 2,3 г/день.

В общей сложности 17,8 тысяч летальных исходов было зарегистрировано в течение 13,8 лет наблюдения. Почти шесть тысяч летальных исходов произошли из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Более высокое потребление соли увеличивало риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний, но не влияло на риск рака. Особенно сильно избыток натрия вредил людям с низким доходом.

До этого ученые выяснили, что потребление яиц не повышает уровень холестерина у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому большинству не нужно ограничивать потребление этого доступного источника белка и витаминов. Однако перед изменениями диеты лучше проконсультироваться с врачом, а также не стоит часто дополнять блюда из яиц сливочным маслом и беконом.

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