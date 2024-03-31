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Найдено вещество, сокращающее потребление алкоголя

Scientific Reports: блокирование молекулы в мозге сократило потребление алкоголя

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Depositphotos

Блокирующее опиоидный рецептор вещество сократило употребление алкоголя у зависимых крыс. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Каппа-опиодиные рецепторы (KOP) — особые молекула в мозге, которые участвуют в контроле психологических зависимостей, эмоции, боли. Как острое, так и хроническое воздействие алкоголя негативно влияет на эти рецепторы. В новом исследовании ученые выяснили, что блокирование работы KOP позволяет смягчить симптомы алкогольной зависимости у крыс. Для этого они использовали пероральное введение вещества LY2444296, которое не вызывало побочных эффектов.

«Люди пьют, чтобы избавиться от синдрома отмены. Но если LY2444296 принимается до проявления симптомов, их можно смягчить, а улучшение состояния позволить выпить меньше», — объяснил соавтор исследования Реми Мартин-Фардон.

Ученые считают, что это соединение также может быть полезно при лечении депрессии и тревожного расстройства. Кроме того, они планируют изучить, способно ли оно обратить вспять алкоголизм и связанные с ним изменения в мозге.

Ранее ученые нашли в мозге источник постоянной тяги к перекусам.

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