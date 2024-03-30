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Кремы для кожи помогут предотвратить пищевую аллергию

JACI: аномальные молекулы на коже помогают выявить пищевую аллергию до ее начала

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Ученые выяснили, что особые вещества на коже младенцев помогают оценить риск пищевой аллергии в будущем. Исследование опубликовано в Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI).

Для сбора клеток кожи ученые использовали специальные липкие ленты, которые приклеивали к предплечью младенцев в возрасте двух месяцев. Поверхностные молекулы оставались на ленте, и их можно было проанализировать.

Оказалось, что особые белки, микробы и жиры на коже, которые не встречались у здоровых детей, были связаны с риском атопического дерматита и пищевой аллергии в более позднем возрасте. Ученые считают, что эти молекулы в будущем можно будет использовать для прогноза аллергии у детей, чтобы как можно раньше начать более тщательную профилактику.

Сейчас ученые тестируют противовоспалительные кремы жирными кислотами для новорожденных. Они надеются, что эти средства помогут предотвратить аллергию у склонных к ней младенцев.

Ранее ученые выяснили, что ожирение у детей удваивает риск рассеянного склероза в будущем.

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