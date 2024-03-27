Доктор развеял мифы о гастрите

Цитрусы, кофе и специи не приводят к гастриту, который в большинстве случаев имеет инфекционную природу. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире программы «О самом главном».

Инфицирование бактерией хеликобактер пилори – основная причина эрозивного гастрита. Употребление супов не снижает риск этого заболевания, а кофе, цитрусы или большое количество специй в еде — не повышают.

Также к гастриту не приводит прием антибиотиков. Более того, их применяют для его лечения. А вот нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) могут вызвать и язву, и гастрит, и кровотечение. Это приводит к рвоте цвета кофейной гущи и почернению стула.

До этого переселение особой бактерии из рта в кишечник связали с раком толстой кишки. Микроб нашли в 50% образцов опухолей, причем у людей с ними было меньше шансов на излечение. Ученые считают, что направленные на уничтожение этой бактерии лекарства могут повысить выживаемость при раке кишечника.

Ранее врач рассказала, что богатые калием продукты защищают от вздутия кишечника.