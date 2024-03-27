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Успешно протестировано традиционное китайское лекарство для укрепления костей

Aging: хлорогеновая кислота из китайского лекарства укрепила кости крыс

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Хлорогеновая кислота, основной компонент одного из лекарств китайской медицины, предотвратила потерю костной ткани у крыс после удаления яичников. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

Остеопороз — распространенное заболевание костей, главным образом поражающее женщин в постменопаузе. Для лечения применяют препараты, которые предотвращают разрушение кости или способствуют ее восстановлению. Однако они имеют много побочных эффектов, поэтому ученые продолжают поиск альтернативных лекарств.

В новом исследовании протестировали на крысах средство традиционной китайской медицины, растение эвкоммию. Считается, что она может повысить прочность костей. Основное вещество в лекарстве на основе эвкоммии — хлорогеновая кислота.

Как оказалось, она стимулирует деление клеток остеобластов, которые отвечают за восстановление костной ткани. Кроме того, хлорогеновая кислота уменьшала активность белка RANKL, который стимулирует разрушение кости. Разрушение — часть восстановления кости у здоровых людей, однако при остеопорозе этот процесс слишком интенсивен. Таким образом, хлорогеновая кислота одновременно улучшала рост новой костной ткани и замедляла разрушение старой.

Эти свойства привели к тому, что у крыс с удаленными яичниками, которым давали хлорогеновую кислоту, кости истончились не так сильно. Ученые считают, что это вещество может лечь в основу эффективного лекарства от остеопороза с менее выраженными побочными эффектами. Однако потребуются годы дополнительной работы, чтобы подтвердить безопасность и эффективность хлорогеновой кислоты.

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