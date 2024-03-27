Ученые доказали, что игровые элементы повышают производительность труда

Американские инженеры из Университета Западной Вирджинии выяснили, что геймификация производственных задач повышает благополучие и производительность работников. Исследование опубликовано в научном журнале Robotics and Computer-Integrated Manufacturing (RCIM).

Геймификация — внедрение игровых элементов в различных процессах. Это может выражаться во введении состязательных принципов и получении вознаграждений за определенные достижения.

Ученые разработали эксперимент, имитирующий монотонность типичной задачи производственной сборки с использованием набора конструктора Lego. Участники исследования были случайным образом распределены в «геймифицированную» или «контрольную» группу. Обеим группам пришлось собрать одну и ту же модель телескопического погрузчика.

Испытуемым было необходимо собрать модель машины 15 раз в пяти отдельных случаях. Однако продуктивность участников геймифицированной группы измерялась и вознаграждалась с помощью игровых элементов, таких как индикаторы выполнения и значки.

Превращение работы в игру значительно повысило продуктивность геймифицированной группы, однако оно же значительно повысило уровень стресса.

По словам исследователей, увеличение психологической нагрузки не повредило участникам, но стимулировало их быть более активными и ответственными.

Ученые добавили, что при геймификации реальных производственных процессов разработчикам необходимо найти баланс между скукой и стрессом, чтобы оптимизировать результаты работников.

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