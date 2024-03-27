Найден новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что повышение активности белка Nfe3 может стимулировать регенерацию зрительного нерва, тем самым восстанавливая повреждения, ведущие к слепоте. Результаты исследования опубликованы в Experimental Neurology (ExpNeuro).

В ходе экспериментов на мышах ученые обнаружили, что белок, называемый ядерным фактором эритроида 3 (Nfe3), играет важную роль в росте и восстановлении нервов, в том числе зрительных. Зрительный нерв представляет собой продолжение сетчатки, состоящее из нервных волокон, которые собираются и устремляются из глазного яблока к мозгу. Ученые объяснили, что с повреждением зрительного нерва связаны такие заболевания, как глаукома. Эта патология характеризуется повышением внутриглазного давления в результате нарушения оттока водянистой влаги.

Чтобы оценить способность Nfe3 симулировать регенерацию зрительного нерва, ученые усилили выработку этого белка с помощью генной терапии у мышей с нарушениями зрения. В результате такого вмешательства отдельные нервные волокна в поврежденных зрительных нервах мышей начали восстанавливаться. Ученые отметили, что усиление экспрессии Nfe3 также не вызывало воспаление в организме и не повышало риск развития опухолей.

Сейчас ученые планируют продолжить исследования. В случае успешного и эффективного долгосрочного восстановления связи нервных волокон с мозгом новый метод лечения можно будет испытывать на добровольцах.

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