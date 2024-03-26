Ученые выяснили, что гигантский астероид оставил на Марсе 2 млрд кратеров

Международная группа исследователей изучила последствия столкновения Марса с гигантским астероидом, которое случилось около 2,3 млн лет назад. Это событие оставило на поверхности планеты ударный кратер шириной 14 километров, а также образовало около 2 млрд воронок меньшего размера. Доклад опубликован на официальном сайте Ассоциации космических исследований университетов (USRA).

Главный кратер, известный как кратер Коринто, расположен на равнине Элизий — обширном поле на марсианском экваторе. По оценкам ученых, астероиды, способные оставить такие следы, врезаются в соседнюю планету каждые 3 млн лет.

Команда использовала данные, собранные в ходе эксперимента по визуализации высокого разрешения и контекстной камеры на марсианском разведывательном орбитальном аппарате, чтобы изучить Коринто и его окрестности.

Согласно исследованию, объект, образовавший Коринто, испещрил окружающий ландшафт кратерами меньшего размера. Фрагменты астероида разлетелись на расстояние до 1850 километров от места падения объекта, образовав на поверхности характерные узоры.

По словам команды, Коринто может быть самым молодым ударным кратером на Марсе на текущий момент.

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