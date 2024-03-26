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Российские ученые обнаружили новые грязевые вулканы на Байкале

Новые грязевые вулканы найдены на Байкале

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«Байкал Аква»

Ученые Института земной коры СО РАН и Лимнологического института СО РАН обнаружили новые грязевые вулканы в акватории озера Байкал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на издание СО РАН «Наука в Сибири».

Объекты были найдены на незначительной глубине, всего 130 метров, тогда как хорошо изученные грязевые вулканы формируются намного глубже. Ученые полагают, что они появились из-за активности Северобайкальского разлома.

Сверху вулканы покрыты мелкодисперсными осадками, на поверхности которых нашли беспозвоночных животных: амфипод, брюхоногих моллюсков и плоских червей — планарий. На нижней поверхности внутри центральных отверстий (кратеров) прятались коттоидные рыбы, на отдельных обломках обитали губки.

Ученые проводили исследование с помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА), представляющих собой роботов, оснащенных камерой и системой подводной гидроакустической навигации.

Полученные данные создадут основу для интерпретации новой информации о строении рельефа и происходящих процессах на дне Байкала, которые всё еще недостаточно изучены.

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