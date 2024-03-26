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В детских салфетках нашли вещества, повышающие риск развития аутизма

Nature: химические вещества в детских салфетках могут повреждать структуры мозга

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Shutterstock

Ученые из медицинской школы при университете Кейс-Вестерн-Резерв в США обнаружили, что химические вещества OFRs и QACs в детских салфетках, моющих средствах и лаке для ногтей могут повреждать структуры мозга, повышая риск развития аутизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neurology.

Отмечается, что OFRs используются для изготовления негорючих материалов и содержатся в тканях для производства мебели, лаке для ногтей, детских салфетках, коврах и электронике. QACs относятся к типу химических веществ, используемых для уничтожения микробов. Они применяются при производстве чистящих средств, шампуней, солнцезащитных кремов и средств личной гигиены.

Чтобы выяснить, как эти химические вещества влияют на функцию мозга, ученые провели эксперимент с участием мышей. Когда ткани мозга молодых грызунов подвергли воздействию OFRs и QACs, их олигодендроциты (структуры, защищающие нервы в головном мозге) прекращали развиваться и функционировать.

В ходе дополнительного исследования ученые оценили уровни OFRs и QAC в моче детей в возрасте 3-11 лет. Всего было проанализировано несколько тысяч образцов. Оказалось, что у детей с РАС (расстройствами аутистического спектра) концентрация химического вещества OFR в моче были значительно выше.

Ранее был найден способ диагностики умственной отсталости и аутизма у младенцев.

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