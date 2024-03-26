Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Археологи выяснили, что амазонки-воительницы из греческим мифов жили на древнем Кавказе

The Guardian: в раскопках на Кавказе нашли кости конных лучниц бронзового века

close
100%
ИА РАН

Амазонки — племя женщин-воительниц из греческих мифов — могли существовать в действительности, а их вероятными прототипами были кочевницы, обитавшие на Кавказе и в Центральной Азии около 4000 лет назад. Об этом рассказала британский историк и писательница Бетани Хьюз газете The Guardian.

По словам ученой, в 2019 году в России нашли останки четырех женщин-воинов, захороненных вместе с наконечниками стрел и копий, а в 2017 году армянские археологи раскопали останки женщины со следами полученных в сражении ран и наконечником стрелы, застрявшим в ноге.

Хьюз отметила, что у всех этих женщин были характерные искривления костей пальцев, указывающие, что при жизни они постоянно пользовались луками и стрелами. Кроме того, многие скелеты также имели изменения, свидетельствующие о продолжительном пребывании в седле.

В ходе одной из экспедиций группа археологов посетила горное село Хыналыг в Азербайджане, находящееся на высоте 2200 метров и считающееся самым высоко расположенным населенным пунктом в Европе. Это селение существует со времен бронзового века.

Жители Хыналыга поделились с исследователями народными преданиями, согласно которым местные жительницы сражались, закрыв лицо шарфами, чтобы их враги не могли определить пол противника.

Ранее археологи нашли в Курдистане святилище доисламской богини воды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами