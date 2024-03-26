Найдена связь между кофеином, жирной пищей и аутизмом у потомства

Китайские ученые из Уханьского университета нашли связь между воздействием кофеина в сочетании с диетой с высоким содержанием жиров на организм беременных крыс и рождением у них детенышей с аутистическом поведением. Исследование опубликовано в научном журнале Ecotoxicology and Environmental Safety (EES).

Как выяснили специалисты, повышенный риск появления на свет грызунов с расстройствами аутистического спектра (РАС) обусловлен изменениями в кишечных бактериях и повышенным уровнем специфической иммунной молекулы IL-17A.

В ходе исследования беременные крысы были разделены на две группы: одна подвергалась воздействию кофеина в критический период беременности, а другая контрольная группа получала плацебо.

После рождения потомство подвергалось дальнейшей категоризации в зависимости от его рациона, получая либо стандартную диету, либо диету с высоким содержанием жиров, начиная с четвертой недели после рождения.

Как показали эксперименты, детеныши-самцы после пренатального воздействия кофеина демонстрировали типичное поведение при РАС, тогда как у самок обнаружили снижение исследовательской способности и пространственной памяти.

Анализ выявил повреждение слизистого барьера кишечника и значительные изменения в микробиоте кишечника, в частности, увеличение численности кишечных палочек (E. coli). Микробный сдвиг был связан с индуцированной дифференцировкой клеток Th17 толстой кишки, приводящей к повышенным уровням IL-17A.

Ученые обнаружили, что этот цитокин, известный своей ролью в воспалении, проникает в мозг, вызывая синаптические повреждения нейронов гиппокампа — процесс, который исследователи определили как ключевой фактор в развитии РАС.

Ранее ученые назвали препараты, повышающие риск развития аутизма у новорожденных.