Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найдена генетическая мутация, приводящая к псориазу

Nat Com: мутация в гене IKBKB приводит к развитию псориаза

close
100%
Global Look Press

Ученые из Австралийского национального университета (ANU) обнаружили мутацию в гене IKBKB, ответственную за возникновение псориаза — хронического воспалительного заболевания кожи, которое характеризуется появлением зуда и шелушений по всему телу. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications (Nat Com).

Исследователи отметили, что при наличии двух копий мутировавшего гена, известного как IKBKB, у пациентов с псориазом может развиться псориатический артрит. Это хроническое прогрессирующее заболевание суставов, сопровождающееся сыпью.

По словам ученых, мутация в IKBKB приводит к нарушению функции иммунного компонента, известного как регуляторные Т-клетки. Они подавляют иммунные реакции других клеток. Эта важная «система самоконтроля» необходима предотвращения чрезмерных реакций, в числе которых аутоиммунные.

Изменение нормальной функции IKBKB запускает в организме воспаление и побуждает иммунную систему атаковать здоровые клетки, ошибочно воспринимая их как угрозу. Это является причиной многих аутоиммунных заболеваний, в числе которых псориаз.

Авторы исследования отметили, что их работа может в будущем поспособствовать разработке новых, более эффективных методов терапии псориаза.

Ранее ученые развеяли маркетинговый миф об увлажнении кожи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами