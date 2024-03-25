В России затмение Луны можно будет увидеть на Чукотке

Полутеневое затмение Луны, происходящее 25 марта 2024 года, практически не будет видно с территории России. Максимальную фазу этого явления, когда южный край лунного диска потемнеет, можно будет наблюдать на Чукотском полуострове, пишет ТАСС.

Затмение продлится с 7:53 до 12:32 по московскому времени, а Луна будет находиться в созвездии Девы. В это время она пройдет через внешнюю область земной тени, известную как полутень.

Астрономы сообщили, что в момент наибольшей полутеневой фазы в 10:13 по московскому времени Луна будет видна только с Чукотского полуострова, где можно будет заметить потемнение южного края диска Луны при ясной погоде. В Москве Луна будет скрыта за горизонтом.

Максимальная фаза затмения ожидается в 10:13 по мск и составит 0,956, что означает, что почти весь видимый диаметр Луны будет погружен в северную часть полутени Земли. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 39 минут и оно будет доступно для наблюдения из любого места, где видна Луна на небе. Жители всех этих регионов увидят одну и ту же картину затененного спутника.

Кроме того, отмечается, что максимальная и частные фазы лунного затмения будут доступны для наблюдения в большей части Европы, Северо-Восточной Азии, большей части Австралии и Африки, Северной и Южной Америке, а также в Тихом океане, Атлантике, Арктике и Антарктиде.

Ранее москвичам рассказали, какие астрономические события можно будет увидеть в марте.