Миллионы людей не знают о своих проблемах с памятью, заявили ученые

Миллионы людей с легкими когнитивными нарушениями не знают о своем состоянии. Это уменьшает их шансы в борьбе с деменцией, сообщает The Conversation.

Используя данные 40 миллионов пациентов в возрасте 65 лет и старше (с 2015 по 2019 год), ученые выяснили, что легкие когнитивные нарушения были диагностированы лишь у 8% людей с этим состоянием. Это означает, что около 7,4 миллиона случаев этого расстройства в США не были диагностированы.

Легкие когнитивные нарушения — ранний симптом болезни Альцгеймера. Примерно в половине случаев они прогрессируют до деменции со скоростью от 10 до 15% в год. Они включает в себя потерю способности запоминать недавние события, принимать решения и справляться со сложными задачами. Если человек вовремя узнает о своих симптомах, он сможет получить лучшее лечение и шанс замедлить прогрессирование заболевания.

Кроме того, иногда легкие когнитивные нарушения могут быть вызваны легко устраняемыми факторами: приемом некоторых лекарств, дисфункцией щитовидной железы или дефицитом витамина B12.

Люди в возрасте 60 лет и старше, а также их семьи и друзья должны быть внимательны к состоянию памяти и настаивать на оценке когнитивных способностей врачом.

Ранее врачи рассказали о симптомах рака почки.