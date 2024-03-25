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Миллионы людей не знают о своих проблемах с памятью, заявили ученые

The Conversation: 92% людей с легкими когнитивными нарушениями не знают о них

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Shutterstock

Миллионы людей с легкими когнитивными нарушениями не знают о своем состоянии. Это уменьшает их шансы в борьбе с деменцией, сообщает The Conversation.

Используя данные 40 миллионов пациентов в возрасте 65 лет и старше (с 2015 по 2019 год), ученые выяснили, что легкие когнитивные нарушения были диагностированы лишь у 8% людей с этим состоянием. Это означает, что около 7,4 миллиона случаев этого расстройства в США не были диагностированы.

Легкие когнитивные нарушения — ранний симптом болезни Альцгеймера. Примерно в половине случаев они прогрессируют до деменции со скоростью от 10 до 15% в год. Они включает в себя потерю способности запоминать недавние события, принимать решения и справляться со сложными задачами. Если человек вовремя узнает о своих симптомах, он сможет получить лучшее лечение и шанс замедлить прогрессирование заболевания.

Кроме того, иногда легкие когнитивные нарушения могут быть вызваны легко устраняемыми факторами: приемом некоторых лекарств, дисфункцией щитовидной железы или дефицитом витамина B12.

Люди в возрасте 60 лет и старше, а также их семьи и друзья должны быть внимательны к состоянию памяти и настаивать на оценке когнитивных способностей врачом.

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