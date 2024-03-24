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Развеян миф о голоде перед сдачей крови на анализ

Аллерголог Идармачева: многие анализы крови можно сдавать после еды

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Перед сдачей большинства анализов не обязательно голодать. Об этом порталу RuNews24.ru рассказала аллерголог-иммунолог, сотрудник НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Айшат Идармачева.

По словам врача, голод не нужен перед проверкой крови на уровни гормонов щитовидной железы, антител, витамина D, альбумина, билирубина, СОЭ. Анализы на вирусы, общий анализ крови и проверка функции печени и почек также не требуют голода.

«Пациенты, которые круглосуточно получают питание через вену в наших клиниках, сдают анализы наравне с теми, кто голодает», — подчеркнула врач.

Голодать 8–12 часов нужно перед сдачей анализов на глюкозу, липопротеины, витамин B и железо. Детям младше 12 лет срок голодания можно сократить до шести часов, а в первый год жизни — до трех.

До этого врачи рассказали, что не стоит сдавать кровь на анализ без консультации с врачом. Это может привести к ненужным тратам, так как некоторые показатели не влияют на тактику лечения пациента. Среди ненужных анализов, которые отметили врачи — анализы на все витамины, онкомаркеры и другие.

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