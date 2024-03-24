Врач объяснила, как лечат лекарственно-устойчивый туберкулез в России

Лекарственно-устойчивая форма туберкулеза не поддается обычной противотуберкулезной терапии, об этом «Газете.Ru» рассказала замдиректора по научной и лечебной работе ЦНИИ туберкулеза, доктор медицинских наук, фтизиатр Оксана Комиссарова.

В России в обязательном порядке проводится тестирование микобактерий туберкулеза на лекарственную устойчивость, что позволяет подобрать действенную терапию.

«До недавнего времени лечение МЛУ-туберкулеза (множественная лекарственная устойчивость) длилось 18-24 месяцев. Это очень долго. Но последние научные исследования доказывают эффективность снижения сроков лечения при применении новых противотуберкулезных препаратов. Так что лечение сократилось до 9-12 месяцев», – рассказала Комиссарова.

Сегодня на вооружении современной фтизиатрии появились новые противотуберкулезные препараты, способные ликвидировать микобактерии туберкулеза. Это, например, линезолид, бедаквилин, деламанид. По словам Комиссаровой, комбинация различных лекарственных средств обязательна – таким образом врачи воздействуют на различные мишени возбудителя.

Однако иногда для лечения больных туберкулезом применяют и хирургическое вмешательство, призванное ликвидировать те формы туберкулеза, с которыми невозможно справиться одними лекарствами.

«Все зависит от степени и расположения поражения и состояния пациента. Хирург может провести резекцию легкого, когда удаляется один или несколько сегментов. Также возможно проведение пневмонэктомии — это полное удаление одного легкого при распространенном процессе. Конечно, в этом случае общая дыхательная функция у пациента снижается», – рассказала специалист.

Подробнее о том, как формируется лекарственная устойчивость от туберкулеза, как сегодня его лечат в России, и почему при длительном кашле с мокротой не стоит заниматься самолечением – в интервью Комиссаровой «Газете.Ru».

Ранее было названо количество россиян, больных устойчивым к лечению туберкулезом.