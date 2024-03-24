проект

>

Назван случай, при котором БЦЖ может быть смертельной

Фтизиатр Комиссарова: БЦЖ смертельна для максимально истощенных детей

close
100%
Depositphotos

Некоторые отказываются от БЦЖ-вакцинации, ссылаясь на то, что она может быть смертельной. Как рассказала «Газете.Ru» замдиректора по научной и лечебной работе ЦНИИ туберкулеза, доктор медицинских наук, фтизиатр Оксана Комиссарова, чтобы умереть от этой вакцины, ребенок должен родиться максимально истощенным, с ВИЧ-инфекцией, с большим количеством послеродовых осложнений. Но такому пациенту никогда не будут делать БЦЖ.

«Крайне важно сделать ребенку вакцинацию БЦЖ. К сожалению, у нас часто проводят кампании против вакцинации. Очевидно, это связано со стечением каких-то неблагоприятных факторов, в том момент когда проводилась вакцинация», – рассказала фтизиатр.

По ее словам, до сих пор БЦЖ вакцина является основным методом профилактики туберкулеза. Но она, к сожалению, не может предотвратить развитие туберкулеза ни лекарственно-устойчивого, ни лекарственно-чувствительного. Ее основная функция — предотвратить развитие смертельных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и казеозная пневмония.

«При вакцинации детей такие опасные для жизни формы заболевания не развиваются. И если они заражаются туберкулезом, то в основном у них имеет место поражение внутригрудных лимфатических узлов. Это самая благоприятная форма туберкулеза, которая без проблем лечится», – заключила специалист.

Подробнее о том, как формируется лекарственная устойчивость туберкулеза, как сегодня его лечат в России, и почему при длительном кашле с мокротой не стоит заниматься самолечением – в интервью Комиссаровой «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что 80% зараженных туберкулезом не страдают от постоянного кашля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами