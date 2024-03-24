Назван случай, при котором БЦЖ может быть смертельной

Некоторые отказываются от БЦЖ-вакцинации, ссылаясь на то, что она может быть смертельной. Как рассказала «Газете.Ru» замдиректора по научной и лечебной работе ЦНИИ туберкулеза, доктор медицинских наук, фтизиатр Оксана Комиссарова, чтобы умереть от этой вакцины, ребенок должен родиться максимально истощенным, с ВИЧ-инфекцией, с большим количеством послеродовых осложнений. Но такому пациенту никогда не будут делать БЦЖ.

«Крайне важно сделать ребенку вакцинацию БЦЖ. К сожалению, у нас часто проводят кампании против вакцинации. Очевидно, это связано со стечением каких-то неблагоприятных факторов, в том момент когда проводилась вакцинация», – рассказала фтизиатр.

По ее словам, до сих пор БЦЖ вакцина является основным методом профилактики туберкулеза. Но она, к сожалению, не может предотвратить развитие туберкулеза ни лекарственно-устойчивого, ни лекарственно-чувствительного. Ее основная функция — предотвратить развитие смертельных форм туберкулеза, таких как туберкулезный менингит и казеозная пневмония.

«При вакцинации детей такие опасные для жизни формы заболевания не развиваются. И если они заражаются туберкулезом, то в основном у них имеет место поражение внутригрудных лимфатических узлов. Это самая благоприятная форма туберкулеза, которая без проблем лечится», – заключила специалист.

Подробнее о том, как формируется лекарственная устойчивость туберкулеза, как сегодня его лечат в России, и почему при длительном кашле с мокротой не стоит заниматься самолечением – в интервью Комиссаровой «Газете.Ru».

Ранее стало известно, что 80% зараженных туберкулезом не страдают от постоянного кашля.