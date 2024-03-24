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Длину волос женщины связали с количеством секса в жизни

Evolutionary Psychology: женщины с длинными волосами занимаются сексом чаще

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Shutterstock

Исследование, проведенное в Университете Йонсей в Южной Корее, показало, что женщины с длинными волосами хорошего качества занимаются сексом чаще, чем женщины с короткой стрижкой и плохим качеством волос. Результаты исследования были представлены в журнале Evolutionary Psychology.

«Поскольку нет исследований, изучающих связь между женскими волосами и частотой сексуальных контактов или желанием, то ответ на вопрос, могут ли волосы женщин влиять на их сексуальную жизнь, остается неизвестным», — заявили авторы.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда привлекла 204 супружеские пары из Южной Кореи. Пары были опрошены на предмет качества волос, их длины, привлекательности, сексуального желания, частоты сексуальных контактов, удовлетворенности отношениями и сексуальной удовлетворенности.

Как оказалось, мужчины находили женщин с более длинными волосами более привлекательными, что сказывалось на частоте половых контактов. Однако это не относится к мужчинам с длинными волосами. Исследователи предполагают, что длинные волосы у женщин могут усиливать восприятие их привлекательности и сексуальное влечение к ним. Это исследование подчеркивает важность ухода за волосами для женщин, которые хотят улучшить свою сексуальную жизнь.

Ранее ученые установили, когда секс особенно полезен для здоровья.

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