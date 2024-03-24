Установлено, как просмотр порно влияет на отношения

Ученые из Университета Бригама Янга установили, что совместный просмотр порно положительно влияет на сексуальную жизнь в паре. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior (ASB).

В исследовании приняли участие 2519 человек, которые состояли в серьезных отношениях. Эти участники завершили онлайн-опрос, в котором их спрашивали о частоте и характере просмотра порнографии, а также о сексуальной жизни с партнером. Результаты показали, что совместное использование порнографии положительно влияет на сексуальную жизнь в паре.

В то время как некоторые виды сексуального поведения, связанные с использованием порнографии, были связаны с положительным влиянием на отношения, другие имели отрицательную корреляцию. Например, вагинальный и оральный секс коррелировали с повышением сексуального удовлетворения и, в меньшей степени, с повышением стабильности отношений. И наоборот, анальный секс был негативно связан с результатами отношений. Такое поведение было связано со снижением стабильности отношений и сексуальной удовлетворенности, что указывает на то, что не все сексуальные исследования, вдохновленные порнографией, полезны для здоровья отношений.

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