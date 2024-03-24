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Ученые показали древние солнцезащитные очки жителей Арктики

НИА-Заполярье: показаны солнцезащитные очки жителей Арктики

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Global Look Press

В Проектном офисе развития Арктики специалисты показали древние солнцезащитные очки жителей Арктики — это нганасанские очки, об этом сообщает новостной портал НИА-Заполярье.

Вместо стекол в них использовались узкие прорези для глаз. Ими жители Арктики пользовались всего несколько месяцев в году весной, когда солнце начинает сильнее пригревать, и снег сильнее блестит и искрится из-за преломления лучей. При таких условиях без защиты для глаз долго находиться на открытой местности было небезопасно. Глаза могли воспалиться из-за слишком яркого света и блеска.

Очки традиционно изготавливаются из дерева (особенно ели), кости, бивня моржа, рога северного оленя, и иногда — прибрежной растительности. Заготовка вырезается по лицу будущего владельца, впереди проделывается одна или несколько узких горизонтальных прорезей. Защитные очки плотно прилегают к лицу, так что свет проходит только через прорези, иногда изнутри наносится сажа, чтобы уменьшить блики. Щели делаются узкими не только для уменьшения количества входящего света, но и для улучшения остроты зрения. Чем больше ширина прорезей, тем больше поле зрения.

Ранее ученые выдвинули космическую теорию полного замерзания Земли 700 млн лет назад.

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