Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые назвали древнюю амфибию в честь лягушонка Кермита из «Улицы Сезам»

SI: открыт предок современных земноводных возрастом 270 млн лет

close
100%
Chris Pizzello/Invision/AP

Американские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых амфибий, обитавший на Земле около 270 млн лет назад. Окаменевшее существо нашли во время раскопок в штате Техас. Исследование опубликовано на сайте Смитсоновского института (SI).

Земноводному дали имя Kermitops gratus или кермитопс в честь лягушонка Кермита — популярного персонажа кукольных телепередач «Улица Сезам» и «Маппет-шоу». По словам ученых, древнее животное было дальним родственником сегодняшних амфибий.

Исследователи определили, что кермитопс принадлежит к отряду темноспондилов, которые считаются общими предками лиссамфибий — группы, в которую входят все современные земноводные, такие как лягушки, саламандры и безногие амфибии.

Палеонтологи отметили, что окаменелость хорошо сохранилась и позволила изучить череп. Анализ костей показал, что кермитопсы обладали смесью черт четырех предков земноводных и других ныне живущих позвоночных. Судя по пропорциям черепа, эти существа напоминали толстых саламандр и питались насекомыми.

Ранее ученые обнаружили останки гигантского пресноводного дельфина, жившего в Амазонке 16 млн лет назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами