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Тысячу лет назад жители Чехии катались по льду на костях животных, выяснили археологи

Arkeonews: тысячелетние коньки из костей найдены в Чехии

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Star Tribune via Getty Images/Contributor/Getty Images

В чешском городе Пршерове нашли коньки из костей животных, возраст которых составляет около 1000 лет. Об этом сообщает Arkeonews.

Во время раскопок в подвале дома археологи нашли конек, изготовленный из кости животного, вероятно, голени лошади. Фрагменты керамики, найденные рядом, датированы X-XI веками.

Изделие использовали не для развлечения, а при передвижении по льду . Возможно, коньки прикрепляли к саням для перевозки грузов.

«Объект имеет специфическую форму. С одной стороны он изогнут в кончик, в котором просверлено отверстие, а сзади есть еще одно отверстие. Их использовали для того, чтобы продеть ремень, которым можно было прикрепить конек к обуви или деревянным саням», — объяснил археолог Зденек Шенк.

Похожая находка была сделана в городе в 2009 году. Ученые предполагают, что жители использовали коньки из-за того, что поселение расположено на холме у реки. В те времена поселения концентрировались вдоль рукавов реки, что делало зимние путешествия по замерзшей воде необходимостью, объяснили ученые.

Подобные коньки из костей крупного рогатого скота или лошадей были найдены по всей Европе, особенно много в центральных и северо-западных регионах, в том числе Скандинавии.

«Интересно, что многие из этих находок датируются 10 веком и часто появляются в поселениях викингов», — отметили ученые.

Ранее ученые назвали древнюю амфибию в честь лягушонка Кермита из «Улицы Сезам».

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